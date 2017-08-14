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    Минкомсвязи составило список данных пользователей для передачи в ФСБ

Минкомсвязи составило список данных пользователей для передачи в ФСБ


14.08.2017

Минкомсвязи составило список данных пользователей для передачи в ФСБ

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ составило список данных пользователей, которые интернет-сервисы будут обязаны предоставлять по требованию ФСБ. Об этом сообщает Republic, который ознакомился с опубликованной портале проектов нормативных актов предварительной версией документа.

 Согласно документу, в рамках оперативно-розыскных мероприятий организаторы распространения информации должны хранить и предоставлять по запросам спецслужб следующие данные: псевдоним пользователя, его настоящее имя, дату рождения, паспортные данные, контакты (телефон, e-mail) и IP-адрес. Также в списке — текстовые сообщения, записи звонков, данные о платежах, местоположении и переданных файлах.

 Требования касаются сервисов, которые внесены в реестр организаторов распространителей информации, в том числе "ВКонтакте", "Одноклассники", "Яндекс", Rambler&Co, Telegram.

 Требование передавать эти данные в ФСБ содержится в "законе Яровой". Указанные нормы вступят в силу с 1 июля 2018 года.

Лениздат

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