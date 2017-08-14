Украинская киберполиция выявила распространителя NotPetya

14.08.2017







Сотрудники отдела противодействия киберпреступности в Черниговской области Киевского Управления киберполиции Департамента киберполиции НП Украины заявили о выявлении злоумышленника, распространявшего вымогательское ПО NotPetya (также известно как Petya.A). Им оказался 51-летний житель города Никополь Днепропетровской области.

Согласно сообщению Министерства внутренних дел Украины, мужчина на файлообменных площадках и в социальных сетях опубликовал видео с подробным описанием процесса запуска вымогательского ПО на компьютерах. В комментариях к ролику мужчина разместил ссылку на свою страницу в социальной сети, на которую загрузил вредоносную программу. В ходе обысков в квартире "хакера" правоохранители изъяли компьютерную технику, использовавшуюся для распространения NotPetya. Также полицейские обнаружили файлы с вредоносным ПО, после анализа которых было подтверждено его сходство с вымогателем NotPetya. Как установили сотрудники киберполиции, вымогательская программа, ссылку на которую опубликовал никопольчанин, была загружена пользователями соцсети 400 раз.

В числе загрузивших NotPetya правоохранители выявили компании, намеренно заражавшие свои системы вымогательским ПО для сокрытия преступной деятельности и уклонения от уплаты штрафных санкций государству.

Стоит отметить, что полиция не связывает деятельность мужчины с хакерскими атаками 27 июня нынешнего года, то есть, о какой-либо его причастности к авторам NotPetya речь не идет. Вменяемые ему деяния касаются только действий, совершенных в июле текущего года - после волны масштабных кибератак.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу ЭВМ) УК Украины. Никопольчанину грозит до 3 лет лишения свободы.

Securitylab

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