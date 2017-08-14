Пользователь Usenet выплатит 4,8 тыс. евро за загрузку пиратского контента

14.08.2017







Занимающаяся борьбой с интернет-пиратством нидерландская организация BREIN заставила сеть Usenet выдать пользователя, подозреваемого в пиратстве.

В последние несколько лет BREIN развила бурную деятельность в борьбе с интернет-пиратством. Организация активно охотится за пользователями файлообменных сервисов, торрент-трекеров, специализированных групп в Facebook, YouTube-пиратами, а также за пользователями Usenet.

Как сообщает изданиеTorrent Freak, BREIN попросила одного из провайдеров Usenet, компанию Eweka, раскрыть личность подозреваемого в пиратстве пользователя. Некто под псевдонимом Badfan69 обвинялся в загрузке в сеть 9538 работ, нарушающих авторские права. Eweka предоставила антипиратской организации домашний адрес подозреваемого, и сотрудники BREIN предъявили ему обвинения.

44-летний обвиняемый согласился выплатить штраф в размере 4,8 тыс. евро. Если мужчина и дальше продолжит загружать в сеть пиратский контент, ему придется платить каждый день по 2 тыс. евро, пока общая сумма не достигнет 50 тыс. евро.

Эта победа очень важна для BREIN, однако отнюдь не с точки зрения денег. Когда организация впервые запросила от Eweka данные пользователя, провайдер ответил отказом. В начале текущего года BREIN обратилась в суд, который в итоге встал на ее сторону. Как постановил суд, в деле о нарушении авторских прав такого рода Usenet обязан предоставить запрашиваемые данные.

Согласно законодательству Нидерландов, в случае подозрения на нарушение авторских прав, если пострадавшая сторона имеет законный интерес, провайдеры могут на свое усмотрение предоставить персональную информацию своих клиентов. Как правило, дела подобного рода не предполагают вмешательства со стороны суда. Провайдер должен сам решить, передавать данные или нет и в случае отказа предоставить веские причины.

В настоящее время случаи, подобные вышеописанному, весьма редки. Тем не менее, получив от Usenet данные пользователя, BREIN может заставить и других провайдеров выдавать своих клиентов, не обращаясь при этом в суд.

Usenet (user network) – являющаяся частью интернет компьютерная сеть, используемая для общения и публикации файлов. Usenet состоит из новостных групп, в которые пользователи могут посылать сообщения. Сообщения хранятся на серверах, которые обмениваются ими друг с другом.

Securitylab

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