 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    В Google Play Store обнаружено шпионское ПО

В Google Play Store обнаружено шпионское ПО


14.08.2017

В Google Play Store обнаружено шпионское ПО

Эксперты компании Lookout обнаружили в Google Play Store как минимум три приложения, содержащие сложное шпионское ПО иракского происхождения. По словам исследователей, разработчик модифицировал версию официального приложения Telegram, внедрил вредоносный код, осуществил ребрендинг и опубликовал ее в Google Play Store.

 Злоумышленник загрузил вредонос в магазин приложений под тремя разными названиями – Soniac, Hulk Messenger и Troy Chat. На момент обнаружения угрозы в Google Play Store было представлено лишь приложение Soniac, остальные были уже удалены, по всей видимости, самим разработчиком. Программа оснащена функционалом полноценного мессенджера, потому не вызывает никаких подозрений.

 Эксперты Lookout обнаружили более тысячи вариантов данного шпионского инструмента, получившего название SonicSpy. По мнению исследователей, вредонос является новой версией более старого шпионского ПО для Android, известного как SpyNote. Скорее всего, оба вредоносные семейства созданы одним и тем же разработчиком, о чем свидетельствуют несколько фактов. Во-первых, обе программы используют сервисы динамических DNS, запущенных на нестандартном порту 2222. Во-вторых, они обе были декомпилированы, в них был внедрен вредоносный код, а затем перекомпилированы с использованием одной и той же десктопной утилиты.

 SonicSpy обладает 73 вредоносными функциями. В частности ПО способно незаметно для жертвы записывать аудио и фотографировать, совершать звонки и отправлять SMS-сообщения, похищать журналы звонков, получать данные о точке доступа Wi-Fi и пр.

 

Securitylab

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.