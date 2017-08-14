"Умные" замки заблокировали сотни дверей из-за проблемного обновления

14.08.2017







Производитель "умных" замков Lockstate умудрился заблокировать входные двери сотням своих клиентов, выпустив неудачное обновление прошивки. После установки проблемного апдейта перестала работать встроенная в замок клавиатура, поэтому открыть дверь оказалось невозможно.

Замки Lockstate пользуются большой популярностью у компаний, сдающих жилье в аренду. Их удобство состоит в том, что риэлтору не нужно встречаться с арендатором лично и вручать ему физический ключ, достаточно лишь сообщить ему код доступа. На прошлой неделе производитель разослал проблемное обновление прошивки для популярной модели Lockstate 6000i, управлять которой можно удаленно через домашнюю сеть Wi-Fi. Апдейт вывел из строя клавиатуру для ввода кода доступа и сделал замки непригодными для использования по крайней мере на неделю.

Согласно электронному письму, разосланному Lockstate своим клиентам, после выхода обновления не смогли подключиться к web-сервису производителя, сделав невозможным удаленное решение проблемы. Пользователи могут либо снять заднюю панель замка и отправить ее Lockstate для починки вручную (займет порядка 5-7 рабочих дней), либо потребовать заменить устройство полностью (займет 14-18 дней).

Компания обязалась покрыть все расходы по доставке и пообещала бесплатно предоставить всем затронутым проблемой пользователям годовую подписку на сервис Lockstate Connect, позволяющий удаленно управлять всеми поддерживаемыми смарт-устройствами в доме. Обычные физические ключи по-прежнему работают, однако для арендодателей такое решение проблемы не очень удобно, поскольку они предпочитают замки Lockstate именно за их "умные" функции.

Securitylab

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