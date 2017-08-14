За год преступники похитили 650 млн рублей с банковских карт россиян

14.08.2017







В минувшем году злоумышленники украли в общей сложности 650 млн рублей с банковских карт россиян - на 15% меньше по сравнению с 2015 годом (765 млн рублей). Таковы данные исследования компании Zecurion, проведенного по заказу издания "Известия".

Эксперты связывают падение показателей с тем, что граждане стали более осмотрительными и перестали реагировать на популярные схемы мошенничества, в ходе которых злоумышленники используют методы социальной инженерии. В частности мошенники звонят потенциальным жертвам и под видом сотрудников банков просят предоставить данные карт (номера, PIN-коды, CVV и т.д.). В число распространенных мошеннических схем также входит рассылка электронных писем якобы от банков, которые ориентированы на интересы клиентов финорганизаций. После того, как пользователь откроет вложение, на его устройство загружается вредоносное ПО.

Вместе с тем, в нынешнем году эксперты прогнозируют рост объема хищений денежных средств с банковских карт россиян - до 750 млн рублей. По словам специалистов, мошенники совершенствуют свои схемы обмана. К примеру, сейчас приобретает популярность новая схема, в рамках которой злоумышленники звонят потенциальным жертвам и, представляясь сотрудниками Федеральной налоговой службы, просят предоставить данные под предлогом необходимости погашения задолженности. В некоторых случаях преступники используют автоматические обзвоны. По информации Zecurion, от данной схемы уже пострадало порядка 4 тыс. держателей карт, а суммарный ущерб от деятельности злоумышленников составил около 550 тыс. рублей.

Securitylab

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