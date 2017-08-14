Ассоциация "ФинТех" опубликовала план-руководство по работе платформы "Мастерчейн", которая должна стать национальной сетью обмена и хранения финансовой информации с использованием блокчейна

14.08.2017







"Мастерчейн" — блокчейн-платформа, которую будут использовать между собой участники финансового рынка для проведения платежей в режиме онлайн, подтверждения актуальности данных и создания финансовых сервисов. В создании платформы приняли участие Центробанк, "Сбербанк", "Альфа-банк", "Открытие", "Тинькофф-банк", и платежная система Qiwi.

В аннотации к документу сообщается, что платформа создается для оптимизации экономических затрат, предотвращения киберпреступлений и минимизации бумажного документооборота.

В плане определены ключевые принципы работы платформы, ограничения на хранение информации в ней, а также представлены проекты, которые должны быть первыми реализованы на ее базе. Так, распределенный реестр не хранит данные особого режима хранения (коммерческая тайна, персональные данные и другие), не требует доверенных посредников, не содержит возможность масштабирования по количеству участников и транзакций.

Ранее ассоциация выбрала четыре направления, которые получат развития на платформе в краткосрочном периоде. Первое — децентрализованная депозитарная система для учета закладных. Второе — проект Know your customer ("знай своего клиента") для предотвращения мошеннических транзакций путем обмена информацией о физлицах между участниками системы. Третье — распределенный реестр цифровых банковских гарантий и четвертое — выпуск цифровых аккредитивов

Сomputerworld

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