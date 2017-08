Зафиксирован первый случай использования GPS-спуфинга в реальных атаках Tweet

Проблемы со спутниковой навигацией в Черном море могут быть вызваны тестированием новой системы перехвата GPS, проводимым российскими военными. Как сообщает издание New Scientist, применение подобной системы может представлять собой новую форму электронной войны, доступную как для правительств, так и для киберпреступников. 22 июня нынешнего года Морская администрация США (US Maritime Administration) предоставила на первый взгляд ничем не примечательный отчет. Согласно документу, глава судна, следовавшего из Новороссийска, обнаружил, что его GPS-навигатор показывал неверные данные. Согласно навигатору, судно находилось на 32 км в сторону от реального местоположения – в аэропорту Геленджик. Проверка навигационного оборудования не выявила никаких проблем, и капитан связался с ближайшими судами. Сигналы автоматической идентификационной системы (AIS) также показывали, что они находятся в аэропорту Геленджик. Проблема затронула как минимум 20 суден. Несмотря на отсутствие подтверждения инцидента, эксперты считают, что он является первым задокументированным случаем использования спуфинговой атаки на GPS. О потенциальной возможности подобных атак уже сообщалось ранее, однако никто не видел их в деле. До недавнего времени наибольшую угрозу представляло подавление сигналов GPS с помощью шума. Подобные атаки могут вызвать немало проблем, однако их легко обнаружить, поскольку при потере сигнала навигаторы тут же уведомляют об этом с помощью сигнализации. Спуфинговая атака гораздо опаснее, ведь в таком случае посылаемый с суши поддельный сигнал заставляет устройство показывать неверные координаты, не вызывая при этом никаких подозрений. По мнению эксперта из Техасского университета в Остине Тодда Хамфриса (Todd Humphreys), проблемы с навигаторами могут быть связаны с испытаниями Россией новых средств для ведения электронной войны. В частности, со сбоями в навигаторах столкнулись игроки в Pokemon Go – в центре Москвы их приложения вели себя странно. Поддельный сигнал, исходящий якобы из Кремля, перенаправлял всех на 32 км в строну, в аэропорт Внуково. Нарушение сигнала могло объясняться соображениями безопасности, так как многие ракеты, бомбы и дроны полагаются на данные GPS. Однако случай в море произошел далеко от Кремля, и вряд ли здесь идет речь о безопасности. Автоматическая идентификационная система – система в судоходстве, служащая для идентификации судов, их габаритов, курса и других данных с помощью радиоволн диапазона УКВ. Securitylab Добавить комментарий Автор: Компания: E-mail: Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да

