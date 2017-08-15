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    Россиян атакует аудио-спам нового вида

Россиян атакует аудио-спам нового вида


15.08.2017

Россиян атакует аудио-спам нового вида

Спамеры в России нашли способ обхода законодательства, позволяющий им заставлять телефонных абонентов "добровольно" прослушивать рекламу. Данный метод предполагает, что пользователи сами звонят рекламщикам по телефону, и им прокручивается реклама. Как сообщает издание "Известия" со ссылкой на специалистов в области юриспруденции, с точки зрения закона подобная схема вполне легальна.

 Новый способ распространения спама среди телефонных абонентов заключается в следующем. Спамеры программируют автоматизированную систему, набирающую номера телефонов. После первого звонка вызов обрывается, и на устройстве пользователя отображается пропущенный вызов с неизвестного номера. Когда абонент перезванивает по этому номеру, ему прокручивается рекламный ролик.

 Первыми данную схему стали применять японцы (в некоторых случаях, когда человек перезванивал по высветившемуся номеру, с его счета списывались деньги), но теперь она стремительно набирает популярность в России. По данным опроса, проведенного сотрудниками Telecom Daily среди 3 тыс. россиян, с новым видом спама столкнулись 65% абонентов. Чаще всего таким способом рекламируются различные услуги.

 

Securitylab

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