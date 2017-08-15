 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    Lazarus APT атаковала американских военных подрядчиков

Lazarus APT атаковала американских военных подрядчиков


15.08.2017

Lazarus APT атаковала американских военных подрядчиков

Хакерская группировка Lazarus, связываемая со спецслужбами Северной Кореи, подозревается в осуществлении целенаправленных атак на американских военных подрядчиков. Об этом говорится в отчете компании Palo Alto Networks.

 Для осуществления атаки злоумышленники использовали документы Microsoft Office, содержащие вредоносные макросы. После открытия документ содержал информацию о вакансиях в американских компаниях, а также внутренние политики этих компаний. Информация о вакансиях была скопирована с официальных сайтов компаний-подрядчиков.

 Выявить связь этой атаки с группировкой Lazarus позволила инфраструктура, используемая во время других атак. Повторно использовались некоторые C&C-серверы, программное обеспечение и некоторые техники.

 Группа Lazarus – хакерская группировка, подозреваемая во взломе Sony Pictures в ноябре 2014 года. Группировка была впервые замечена в 2007 году и с тех пор не прекращает свою деятельность. Кроме известной компрометации медиагиганта Sony Pictures, Lazarus подозревается в недавних атаках на Центробанк в Бангладеш и Южной Кореи.

 

Securitylab

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.