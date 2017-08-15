МЭР: В России за пять лет создадут "Цифровое законодательство"

15.08.2017







Заместитель министра экономического развития Савва Шипов заявил в интервью "Российской газете", что сейчас активно развиваются цифровые технологии, которые не регулируются российским законодательством и это нужно изменить.

Для чего, по его словам, не позднее чем в ближайшие пять лет — это максимальное время, которое есть, поскольку потом догнать технологии будет практически невозможно, фактически нужно будет создать новое "цифровое законодательство" (электронная ответственность за действия и поступки).

Создание "цифрового законодательства" будет проходить в три этапа. На первом устранят барьеры для развития цифровой среды и откажутся от бумажных трудовых договоров и трудовых книжек.

На втором этапе будут решаться вопросы использования Больших Данных: кто может собирать, на каких условиях получать данные у государства и другое.

На третьем этапе планируется глобальное изменение законодательства посредством внедрения в него "информационной" составляющей.

Сomputerworld

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