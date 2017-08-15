ТБ Форум 2018: что мы делаем по-другому и почему вам необходимо принять в нем участие

15.08.2017







За последние два года Форум "Технологии безопасности" значительно изменил повестку и формат и сегодня является крупнейшей встречей между поставщиками технологий и заказчиками систем безопасности в формате ConfEx. В рамках ТБ Форума проходит 10 VIP мероприятий по всем вопросам национальной безопасности, встречи высокого уровня, визиты региональных и международных делегаций, всероссийский смотр решений и технологий, программа закрытых встречи с заказчиками, кампании по подготовке переговоров с посетителями.

www.tbforum.ru/blog

Что на ТБ Форуме 2018 происходит по-другому и почему вам полезно принять в нем участие?

VIP мероприятие: все вопросы национальной безопасности • заказчики высокого уровня • встречи с высокопоставленными руководителями • прямые переговоры о крупных контрактах www.tbforum.ru/whats-new

ConfEx формат: коворкинг для регуляторов, представителей власти, служб безопасности и руководителей из числа госзаказчиков и крупнейших корпораций и производителей оборудования и решений

Отраслевая специфика: мероприятия по повестке дня крупнейших заказчиков - самые "денежные" сектора, такие как безопасный город, транспорт, массовые мероприятия, промышленность, энергетика, строительство, торговые сети, банки www.tbforum.ru/key-topics

Всероссийский смотр технологий и решений: больше заказчиков и предметных переговоров, возможностей продемонстрировать Ваше оборудование www.tbforum.ru/participate

Встречи с заказчиками: программа поддержки переговоров производителей и разработчиков с крупными заказчиками, актуальные задачи и реальные возможности современных технологий www.tbforum.ru/buyers-meetings

Став участником ТБ Форума, вы уже сейчас встречаетесь с нужными людьми и приобретаете полезные деловые связи. Наша цель - снизить ваши риски и поддержать ваши усилия по развитию продаж, предоставить в ваше распоряжение самые эффективные инструменты.

Получить специальное предложение по участию www.tbforum.ru/participate

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