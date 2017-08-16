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    Специалисты предупреждают, что защищающие от IMSI-перехватчиков приложения бесполезны

Специалисты предупреждают, что защищающие от IMSI-перехватчиков приложения бесполезны


16.08.2017

Специалисты предупреждают, что защищающие от IMSI-перехватчиков приложения бесполезны

СМИ уже писали, что несмотря на немалое количество "защитных" Android-приложений на рынке, которые должны предупреждать пользователя о подключении к IMSI-кетчеру, большинство из них нельзя назвать качественными. Кроме того, такие приложения часто приводят к множеству ложных срабатываний (как правило, из-за недостаточной технической квалификации их разработчиков).

Теперь на конференции USENIX собираются представить доклад, посвященный этой проблеме и полностью подтверждающий подобные выводы. Приложения для защиты от IMSI-перехватчиков изучила сводная группа специалистов из Оксфордского университета и Берлинского технического университета. Исследователи проверили работу пяти популярных программ: SnoopSnitch, Cell Spy Catcher, GSM Spy Finder, Darshak и IMSICD, которые насчитывают от 100 000 до 500 000 загрузок в Google Play.

Для проведения тестов специалисты создали собственный фреймворк White-Stingray, способный осуществлять атаки на 2G и 3G сети. По сути, разработка исследователей является весьма "натуралистичной" имитацией коммерческих IMSI-перехватчиков.

Тестирование приложений показало, что те крайне редко замечают подозрительную активность и способны обнаружить лишь самые распространенные и простые техники атак. К примеру, приложения фиксируют принудительный даунгрейд подключения или получение "скрытого" текстового сообщения, которое используется для определения местоположения устройства. Но специалисты пишут, что атакующим достаточно переключиться на другую технику атак, и приложения окажутся практически бессильны. Причем мешают приложениям ограничения самого API Android, с которыми мало что можно поделать.

"Сейчас представленные на рынке приложения ICD [IMSI catcher detector] легко обмануть, используя простейшие техники обхода, так как они сильно ограничены и не имеют доступа к лежащему в основе мобильных телефонов аппаратному обеспечению. Следовательно, нужно понимать, что ICD-приложения – это не серебряная пуля в силу данных фундаментальных ограничений", — пишут специалисты.

Полная версия доклада уже была опубликована в сети. Ознакомиться с ней можно здесь.

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