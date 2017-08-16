Исследователи Check Point обнаружили волну атак на 4000 организаций

16.08.2017







Компания Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP) раскрыла личность преступника, который стоит за серией таргетированных кибератак, направленных на 4 000 компаний из энергетической, горнодобывающей и инфраструктурной отраслей.

Кампания началась в апреле 2017 года, она была нацелена на крупнейшие международные организации нефтегазовой, производственной, финансовой и строительной отраслей. Глобальный масштаб кампании и цели злоумышленников привели к выводу, что за ней стоит экспертная группировка или спонсируемое государством агентство. Однако выяснилось, что кампания — дело рук одинокого двадцатипятилетнего гражданина Нигерии, который проживает неподалеку от столицы страны. На его странице в Facebook стоит статус: "Разбогатей или умри, пытаясь" (get rich or die trying).

Хакер использовал мошеннические электронные письма, замаскированные под сообщения от компании нефтегазового сектора Saudi Aramco, второго в мире поставщика нефти. Письма были адресованы финансовым работникам и должны были заставить их раскрыть банковские данные или открыть вредоносное вложение.

Мошенник использовал троян NetWire, который позволяет полностью контролировать зараженное устройство, и кейлоггинговую программу Hawkeye. Кампания привела к 14 успешным заражениям и позволила создателю заработать тысячи долларов.

Майя Хоровиц (Maya Horowitz), руководитель группы Threat Intelligence компании Check Point Software Technologies, комментирует: "Несмотря на то, что этот человек использует некачественные фишинговые письма и вредоносные программы, которые легко найти в интернете, его кампания способна атаковать тысячи организаций по всему миру, заразив при этом несколько из них. Это демонстрирует, насколько легко непрофессиональный хакер может начать масштабную атаку, которая успешно обходит защиту даже крупных организаций и позволяет добиваться преступных целей. Именно поэтому организациям необходимо совершенствовать свою систему безопасности, чтобы обеспечить защиту от фишинга и мошеннических писем. Также необходимо обучать сотрудников быть осторожными при открытии сообщений даже от компаний или личностей, которых они знают".

Как только кампания была обнаружена и удалось установить ее происхождение, исследовательская команда Check Point поставила в известность правоохранительные органы Нигерии и поделилась своими выводами на международном уровне.

В последние 18 месяцев резко увеличилось количество атак с помощью электронных писем, компрометирующих компании (Business Email Compromise — BEC). ФБР отчиталось о 270% росте жертв с начала 2016 года. Общий объем ущерба, причиненного организациям по всему миру с 2013 по 2016 год, превышает три миллиарда долларов — таким образом, в среднем, жертва BEC-атаки теряет около 50 000 долларов за инцидент.

Дополнительную информацию о методах, используемых для таргетированных атак, можно получить в блоге Check Point: http://blog.checkpoint.com/2017/08/15/get-rich-die-trying-case-study-real-identity-behind-wave-cyberattacks-energy-mining-infrastructure-companies/

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