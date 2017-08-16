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    На черном рынке продается новый Disdain Exploit Kit

На черном рынке продается новый Disdain Exploit Kit


16.08.2017

На черном рынке продается новый Disdain Exploit Kit

Исследователь Дэвид Монтенегро (David Montenegro) обнаружил на одном из форумов даркнета рекламу нового пакета эксплоитов Disdain. Стоимость лицензии на использование EK составляет 80$ в день, 500$ в неделю и $1400 в месяц. Исследователи отмечают, стоимость нового EK немного ниже конкурентного пакета эксплоитов, предлагаемого за 100$, 600$ и 2,000$ соответственно.

 Согласно рекламе Disdain, в EK включен следующий функционал:

  •  Ротатор доменов

  •  Обмен RSA ключам для эксплоитов

  •  Отсутствие возможности отследить сервер управления

  •  Геолокация

  •  Отслеживание по браузерам и IP

  •  Сканер доменов

 Самое ценное в EK – это набор эксплоитов, используемых для взлома жертв. Пакеты эксплоитов, присутствующие на рынке достаточно давно, могут похвастаться огромной базой эксплоитов к старым уязвимостям. Для Disdain, который на рынке всего неделю, такой возможности нет. Однако разработчики EK заявляют о наличии эксплоитов к совсем свежим уязвимостям.

У Disdain есть все шансы стать новым и многообещающим EK, особенно на фоне закрытия Angler, Nuclear, Neutrino, Sundown, Sweet Orange и Fiesta.

 

Securitylab

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