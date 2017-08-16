Медицинские IoT-устройства приобретают популярность у хакеров

16.08.2017







По мере включения медицинского оборудования в экосистему "Интернета вещей" (IoT) к нему растет интерес со стороны хакеров. Согласно опросу , проведенному исследователями Deloitte & Touche, за прошедший год с инцидентами безопасности столкнулись более трети (35,6%) профессионалов в сфере медицинских IoT-устройств.

Как показало исследование, главной проблемой в данной сфере для 30,1% опрошенных является выявление и снижение рисков, связанных с использованием подключенного к интернету устаревшего оборудования.

"Неудивительно, что управление киберрисками, связанными с медицинскими IoT-устройствами, является главной проблемой производителей, продавцов и регуляторов. Устаревшие устройства могут работать под управлением устаревших операционных систем и являться частью больничных сетей без надлежащего управления безопасностью", - отметил консультант Deloitte Рассел Джонс (Russell Jones).

По мнению Джонса, производители подключенных устройств должны учитывать возможные киберриски еще на стадии разработки продукции и обеспечивать ее безопасность на протяжении всего срока эксплуатации.

Еще одной проблемой для участников опроса является реализация возможности управлять уязвимостями на стадии разработки устройств(19,7%). Для 19,5% респондентов трудности заключаются в мониторинге инцидентов безопасности и принятии ответных мер, а для 17,5% - в отсутствии поддержки при управлении киберрисками со стороны поставщиков медицинских IoT-устройств.

Securitylab

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