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    Минкомсвязи представило новые ограничения для владельцев точек обмена трафиком

Минкомсвязи представило новые ограничения для владельцев точек обмена трафиком


17.08.2017

Минкомсвязи представило новые ограничения для владельцев точек обмена трафиком

Минкомсвязи РФ представило новую версию поправок в закон "О связи". Как сообщает "РБК", документ призван усилить безопасность российского сегмента интернета на случай его отключения извне.

 Летом 2014 года Совет безопасности РФ провел "цифровые учения" с целью проверить работоспособность Рунета в случае отключения России от глобальной Сети. По итогам учений в ноябре 2016 года Минкомсвязи представил первую версию поправок, дающих определения критической инфраструктуре Рунета и ее ключевым элементам. Документ предполагал создание так называемой Государственной информационной системы обеспечения целостности, устойчивости и безопасности функционирования российского национального сегмента сети Интернет (ГИС). Использующие IP-адреса и автономные системы компании и предприниматели, а также владельцы точек обмена трафиком обязывались предоставлять ГИС сведения о своей критической инфраструктуре.

 Новая версия поправок описывает требования к владельцам точек обмена трафиком. Эксперты Минкомсвязи предложили исключить  иностранное участие в создании точек обмена трафиком. Если говорить конкретнее, поправки запрещают выступать в роли учредителей иностранным государствам, зарубежным юридическим лицам, международным организациям, российским юрлицам с иностранным участием, иностранным гражданам, лицам без гражданства и гражданам РФ с гражданством другой страны. Кроме того, в капитале конечных бенефициаров не должно быть иностранных структур с долей более 20%.

 

Securitylab

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