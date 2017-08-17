Минкомсвязи представило новые ограничения для владельцев точек обмена трафиком

17.08.2017







Минкомсвязи РФ представило новую версию поправок в закон "О связи". Как сообщает "РБК", документ призван усилить безопасность российского сегмента интернета на случай его отключения извне.

Летом 2014 года Совет безопасности РФ провел "цифровые учения" с целью проверить работоспособность Рунета в случае отключения России от глобальной Сети. По итогам учений в ноябре 2016 года Минкомсвязи представил первую версию поправок, дающих определения критической инфраструктуре Рунета и ее ключевым элементам. Документ предполагал создание так называемой Государственной информационной системы обеспечения целостности, устойчивости и безопасности функционирования российского национального сегмента сети Интернет (ГИС). Использующие IP-адреса и автономные системы компании и предприниматели, а также владельцы точек обмена трафиком обязывались предоставлять ГИС сведения о своей критической инфраструктуре.

Новая версия поправок описывает требования к владельцам точек обмена трафиком. Эксперты Минкомсвязи предложили исключить иностранное участие в создании точек обмена трафиком. Если говорить конкретнее, поправки запрещают выступать в роли учредителей иностранным государствам, зарубежным юридическим лицам, международным организациям, российским юрлицам с иностранным участием, иностранным гражданам, лицам без гражданства и гражданам РФ с гражданством другой страны. Кроме того, в капитале конечных бенефициаров не должно быть иностранных структур с долей более 20%.

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