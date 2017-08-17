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    Maersk потеряла $300 млн из-за шифровальщика NotPetya

Maersk потеряла $300 млн из-за шифровальщика NotPetya


17.08.2017

Maersk потеряла $300 млн из-за шифровальщика NotPetya

Компания A.P. Moller-Maersk Group понесла убытки предварительно в размере $200-$300 млн из-за заражения систем шифровальщиком NotPetya. Такая сума была отражена в качестве потерь в финансовом отчете компании за второй квартал 2017 года. От заражения пострадали компании Maersk Line (крупнейший в мире оператор контейнерных перевозок), оператор APM Terminals и логистическая компания Damco.

 Заражение произошло через системы в Украине во время хакерской атаки в июне текущего года. Первыми пострадали компьютеры, на которых было установлено приложение M.E.Doc. Администраторы не успели вовремя отключить зараженные системы от сети, в результате чего шифровальщик распространился на большое количество систем.

 В компании подчеркнули, что предают безопасности информационных систем особое внимание, однако используемые антивирусные решения оказались неэффективными.

 С подробным отчетом можно ознакомиться здесь.

 

Securitylab

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