Maersk потеряла $300 млн из-за шифровальщика NotPetya
17.08.2017
Компания A.P. Moller-Maersk Group понесла убытки предварительно в размере $200-$300 млн из-за заражения систем шифровальщиком NotPetya. Такая сума была отражена в качестве потерь в финансовом отчете компании за второй квартал 2017 года. От заражения пострадали компании Maersk Line (крупнейший в мире оператор контейнерных перевозок), оператор APM Terminals и логистическая компания Damco.
Заражение произошло через системы в Украине во время хакерской атаки в июне текущего года. Первыми пострадали компьютеры, на которых было установлено приложение M.E.Doc. Администраторы не успели вовремя отключить зараженные системы от сети, в результате чего шифровальщик распространился на большое количество систем.
В компании подчеркнули, что предают безопасности информационных систем особое внимание, однако используемые антивирусные решения оказались неэффективными.