Украинский хакер Profexer стал свидетелем по делу о взломе Демпартии США

17.08.2017







В деле о взломе серверов Национального комитета Демократической партии США, имевшем место летом прошлого года, появился первый свидетель. Им оказался украинский хакер Profexer, чье вредоносное ПО использовалось в атаке.

Как сообщает The New York Times, речь идет о популярной у киберпреступников из стран бывшего СССР программе P.A.S. web shell, рекламировавшейся на русскоязычных подпольных хакерских форумах. Profexer разрешал любому желающему бесплатно скачать ПО со своего сайта в обмен на пожертвования в размере $3-250. Клиенты, желавшие купить специализированную версию инструмента или получить консультацию, должны были оплачивать дополнительные услуги отдельно.

В начале текущего года спецслужбы США обнародовали данные об использовании P.A.S. web shell в атаке на Демпартию, и Profexer попытался замести следы. Хакер удалил свой сайт и сообщил на закрытом форуме о нежелании привлекать к себе лишнее внимание. Как раз в то время он стал свидетелем, дав показания сотрудникам ФБР по делу о кибератаке на демократов.

По словам главы Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Сергея Демедюка, Profexer сам обратился в правоохранительные органы и добровольно дал показания. В настоящее время с ним работает один из агентов ФБР, находящихся в посольстве США в Киеве.

Поскольку украинец является лишь разработчиком программы, но не использовал ее сам, он остался на свободе. Со своими клиентами Profexer поддерживал связь по телефону и не знал, зачем им нужен был инструмент. Какие именно сведения хакер предоставил ФБР, не уточняется.

Securitylab

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