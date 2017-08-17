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    Украинский хакер Profexer стал свидетелем по делу о взломе Демпартии США

Украинский хакер Profexer стал свидетелем по делу о взломе Демпартии США


17.08.2017

Украинский хакер Profexer стал свидетелем по делу о взломе Демпартии США

В деле о взломе серверов Национального комитета Демократической партии США, имевшем место летом прошлого года, появился первый свидетель. Им оказался украинский хакер Profexer, чье вредоносное ПО использовалось в атаке.

 Как сообщает The New York Times, речь идет о популярной у киберпреступников из стран бывшего СССР программе P.A.S. web shell, рекламировавшейся на русскоязычных подпольных хакерских форумах. Profexer разрешал любому желающему бесплатно скачать ПО со своего сайта в обмен на пожертвования в размере $3-250. Клиенты, желавшие купить специализированную версию инструмента или получить консультацию, должны были оплачивать дополнительные услуги отдельно.

 В начале текущего года спецслужбы США обнародовали данные об использовании P.A.S. web shell в атаке на Демпартию, и Profexer попытался замести следы. Хакер удалил свой сайт и сообщил на закрытом форуме о нежелании привлекать к себе лишнее внимание. Как раз в то время он стал свидетелем, дав показания сотрудникам ФБР по делу о кибератаке на демократов.

 По словам главы Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Сергея Демедюка, Profexer сам обратился в правоохранительные органы и добровольно дал показания. В настоящее время с ним работает один из агентов ФБР, находящихся в посольстве США в Киеве.

 Поскольку украинец является лишь разработчиком программы, но не использовал ее сам, он остался на свободе. Со своими клиентами Profexer поддерживал связь по телефону и не знал, зачем им нужен был инструмент. Какие именно сведения хакер предоставил ФБР, не уточняется.

 

Securitylab

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