"Лаборатория Касперского" опубликовала отчет по киберугрозам за второй квартал 2017 года

17.08.2017







Лаборатория Касперского выпустила отчет по эволюции киберугроз за второй квартал 2017 года. Согласно статистике ЛК, во втором квартале 2017 года компании удалось зафиксировать 343 млн атак, осуществляемых с территории 191 стран мира. В ходе более 5 млн атак использовались эксплоиты, ставшие публично доступными из-за различных утечек.

С выходом набора эксплоитов the Shadow Brokers, количество атак выросло на 82% в день. От эпидемий WannaCry и NotPetya пострадали такие крупные компании как юридическая фирма DLA Piper, логистические компании Maersk Group, немецкая фармацевтическая компания Merck и рекламный гигант WPP. Ниже показан график по количеству обнаружений эксплоитов the Shadow Brokers в июне 2017 года:

Уязвимость нулевого дня CVE-2017-0199, изначально эксплуатируемая Dridex, также пользовалась популярностью у вирусописателей. Только в апреле 2017 года около 1,5 млн пользователей подверглись атакам, эксплуатирующим эту брешь.

С полной версией отчета можно ознакомиться здесь.

Securitylab

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