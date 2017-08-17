 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    "Лаборатория Касперского" опубликовала отчет по киберугрозам за второй квартал 2017 года

"Лаборатория Касперского" опубликовала отчет по киберугрозам за второй квартал 2017 года


17.08.2017

"Лаборатория Касперского" опубликовала отчет по киберугрозам за второй квартал 2017 года

Лаборатория Касперского выпустила отчет по эволюции киберугроз за второй квартал 2017 года. Согласно статистике ЛК, во втором квартале 2017 года компании удалось зафиксировать 343 млн атак, осуществляемых с территории 191 стран мира. В ходе более 5 млн атак использовались эксплоиты, ставшие публично доступными из-за различных утечек.

 С выходом набора эксплоитов the Shadow Brokers, количество атак выросло на 82% в день. От эпидемий WannaCry и NotPetya пострадали такие крупные компании как юридическая фирма DLA Piper, логистические компании Maersk Group, немецкая фармацевтическая компания Merck и рекламный гигант WPP. Ниже показан график по количеству обнаружений эксплоитов the Shadow Brokers в июне 2017 года:

Уязвимость нулевого дня CVE-2017-0199, изначально эксплуатируемая Dridex, также пользовалась популярностью у вирусописателей. Только в апреле 2017 года около 1,5 млн пользователей подверглись атакам, эксплуатирующим эту брешь.

 С полной версией отчета можно ознакомиться здесь.

 

Securitylab

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.