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    Эксперт продемонстрировал атаку Rowhammer против MLC NAND Flash

Эксперт продемонстрировал атаку Rowhammer против MLC NAND Flash


17.08.2017

Эксперт продемонстрировал атаку Rowhammer против MLC NAND Flash

В далеком 2015 году исследователи Project Zero описали новые принципы атаки на ОЗУ для повышения привилегий на Linux системе. Атака получила название Rowhammer. Принцип техники эксплуатации состоит в атаке на системную память, а не используемое программное обеспечение. Атака была признана достаточно эффективной не смотря на ограничения – техника не может работать против памяти с защитой от ошибок (например, ECC).

 После публикации материала другие исследователи продемонстрировали успешную эксплуатацию уязвимости Rowhammer против ОС Android для получения прав суперпользователя на устройстве.

 На конференции W00T17 в Ванкувере исследователи из IBM Research Zurich планируют рассказать о новом векторе атаки, продемонстрировав успешный взлом системы на MLC NAND flash.

 Документ с подробным техническим описанием атаки доступен здесь.

Securitylab

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