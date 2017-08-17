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    Мошенники используют VOIP-сервисы для обхода проверки транзакций по телефону

Мошенники используют VOIP-сервисы для обхода проверки транзакций по телефону


17.08.2017

Мошенники используют VOIP-сервисы для обхода проверки транзакций по телефону

По данным исследователей Flashpoint, русскоговорящие киберпреступники используют VOIP-сервисы для обхода проверки транзакций по телефону. Эксперты обнаружили в продаже на хакерских форумах три сервиса – Narayana, SIP24 и SIP Killer. Мошенники используют их при осуществлении покупок со взломанных учетных записей в интернет-магазинах или сервисах online-банкинга.

 Narayana обладает обширным функционалом. Среди прочего, сервис поддерживает протокол установления сеанса SIP, SIM-карты и бесплатные телефонные номера iNum для каждого пользователя. Narayana пользуется популярностью благодаря простоте в использовании и доступности.

 По своим функциям сервис SIP24 напоминает Narayana, однако доступен только по приглашению. Кроме того, он предлагает более качественную связь и обладает рядом функций и ограничений для усиления безопасности. SIP Killer в основном используется для отправки больших объемов телефонного трафика через VOIP-сервисы с целью сделать их недоступными.

 Исследователи Flashpoint рекомендуют online-ритейлерам и банкам обратить внимание на использование киберпреступниками данных сервисов. В частности, рекомендации касаются организаций, у которых отсутствует возможность проверки легитимности подтверждения транзакций по телефону.

 SIP – протокол передачи данных, описывающий способ установления и завершения пользовательского интернет-сеанса, включающего обмен мультимедийным содержимым (IP-телефония, видео- и аудиоконференции, мгновенные сообщения, online-игры).

 iNum (international number) – международный номер. iNum позиционируются как глобальные телефонные номера без привязки к какой-либо стране. iNum используют выделенный Международным союзом электросвязи телефонный код +883.

 

Securitylab

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