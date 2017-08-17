"СёрчИнформ" провела первую пресс-конференцию в Латинской Америке и представила флагманский продукт компании

17.08.2017





5 августа компания "СёрчИнформ", российский разработчик инструментов для защиты информации, провела в Латинской Америке пресс-конференцию. Тема – "Главные угрозы информационной безопасности и инновационные инструменты защиты". Мероприятие прошло при поддержке Торгового представительства Российской Федерации в Аргентине и АО "Российский экспортный центр".

Для знакомства с представителями СМИ и презентации компании в регионе в Аргентину прибыл основатель "СёрчИнформ" – Лев Матвеев. Глава компании рассказал о мировых проблемах защиты данных, представил результаты последних исследований в этой области, а также презентовал последнюю версию DLP-системы "КИБ СёрчИнформ".

"Мы рады возможности поделиться нашей экспертизой на новом рынке. Для нас важно, чтобы аудитория была заинтересована обсуждать проблемы информационной безопасности. Ведь эта "болезнь" информационного общества одинаково остро угрожает компаниям, независимо от масштаба и локации.

Мы нацелены на активную работу в странах Латинской Америки. Встречи, которые я уже успел провести здесь, подтверждают большое внимание местного бизнеса к проблеме информационной безопасности", – рассказал после пресс-конференции председатель совета директоров "СёрчИнформ" Лев Матвеев.

В пресс-конференции также приняли участие заместитель представителя Торгпредства Российской Федерации в Аргентинской Республике Михаил Зотов и представитель АО "Российский экспортный центр" в Аргентине Алексей Чигирёв. Со стороны партнеров "СёрчИнформ" в Аргентине выступили президент Telextorage Мариано Денаро и президент Snoop Consulting Густаво Гуаранга.

В рамках пресс-конференции "СёрчИнформ" озвучила первые итоги выхода на новый рынок и представила новейшие разработки компания в сфере защиты данных. Организаторы мероприятия отметили, что в Аргентине позитивно настроены на сотрудничество с представителями российского бизнеса, а страны связывают традиционно дружественные отношения.

Напомним, что в марте 2017 "СёрчИнформ" сформировала команду и назначила регионального руководителя в странах Латинской Америки – Рикардо Мартинеса. Продвижением решений "СёрчИнформ" в регионе займутся партнеры – местные компании-интеграторы.

Добавить комментарий