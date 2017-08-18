Лидер русского "Шалтая-Болтая" Аникеев передумал обжаловать приговор суда

18.08.2017







Защита лидера хакерской группировки "Шалтай-болтай" Владимира Аникеева отозвала апелляционную жалобу на приговор суда, передает РИА "Новости" со ссылкой на его адвоката Руслана Коблева.

"Мы обсудили позицию с подзащитным и по согласованию сторон решили отозвать апелляционную жалобу", — сказал защитник.

Кроме того, адвокат Наталья Земскова рассказала агентству, что Аникеев дал показания против двух предполагаемых хакеров Константина Теплякова и Александра Филинова. Тепляков свою вину признает, а Филинов отрицает.

Напомним, в начале июля Мосгорсуд признал Аникеева виновным в неправомерном доступе к охраняемой законом информации и приговорил его к двум годам колонии общего режима. Прокурор просил на полгода больше. Изначально защита не планировала обжаловать решение суда и рассчитывала сосредоточиться на подаче ходатайства об условно-досрочном освобождении, но впоследствии жалобу все же подала.

Аникеев обвинялся, в частности, во взломе почты пресс-секретаря председателя правительства России Натальи Тимаковой и заместителя начальника управления по внутренней политике администрации президента Р. Ф. Тимура Прокопенко, однако потерпевшими по делу они не числятся. Потерпевшими признаны Елена Морозова из группы "Сумма", сотрудник Сбербанка Евгений Кисляков, телеведущий Дмитрий Киселев и помощник президента России Андрей Белоусов.

Лениздат

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