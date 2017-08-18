В Китае открылся первый интернет-суд

18.08.2017







В китайском Ханчжоу восточной провинции Чжэцзян начал работать первый в стране суд, который специализируется на делах, связанных с интернетом, передает РБК со ссылкой на Центральное телевидение КНР (CCTV).

Суд будет рассматривать дела, связанные с мошенничеством в онлайн-торговле, дела о заключенных онлайн долговых контрактах и дела о нарушении авторских прав в сети. Подача иска, возбуждение дела и другие судебные процедуры будут осуществляться через сайт суда, а слушания и объявления приговора — через видеотрансляцию.

Решение о создании такого суда было принято во время 36-й сессии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по углублению реформ. Законодательное собрание Ханчжоу утвердило председателя суда, его заместителей и рядовых судей.

По данным агентства "Синьхуа", которое ссылается на данные правительственного Центра информации о сети интернет, к концу июня в Китае насчитывалось 751 млн пользователей интернета и 724 млн пользователей мобильных телефонов и смартфонов.

Лениздат

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