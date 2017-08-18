 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    В Китае открылся первый интернет-суд

В Китае открылся первый интернет-суд


18.08.2017

В Китае открылся первый интернет-суд

В китайском Ханчжоу восточной провинции Чжэцзян начал работать первый в стране суд, который специализируется на делах, связанных с интернетом, передает РБК со ссылкой на Центральное телевидение КНР (CCTV).

 Суд будет рассматривать дела, связанные с мошенничеством в онлайн-торговле, дела о заключенных онлайн долговых контрактах и дела о нарушении авторских прав в сети. Подача иска, возбуждение дела и другие судебные процедуры будут осуществляться через сайт суда, а слушания и объявления приговора — через видеотрансляцию.

 Решение о создании такого суда было принято во время 36-й сессии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по углублению реформ. Законодательное собрание Ханчжоу утвердило председателя суда, его заместителей и рядовых судей.

 По данным агентства "Синьхуа", которое ссылается на данные правительственного Центра информации о сети интернет, к концу июня в Китае насчитывалось 751 млн пользователей интернета и 724 млн пользователей мобильных телефонов и смартфонов.

Лениздат

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.