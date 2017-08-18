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    NIST впервые включил конфиденциальность данных в свои рекомендации

NIST впервые включил конфиденциальность данных в свои рекомендации


18.08.2017

NIST впервые включил конфиденциальность данных в свои рекомендации

Национальный институт стандартов и технологий США (NISTразработал новый проект рекомендаций для федеральных организаций по IT-безопасности. Впервые за всю историю в основной текст рекомендаций была включена конфиденциальность данных. Кроме того, NIST уделил внимание безопасности Интернета вещей (IoT) и технологий "умного" дома.

 Документ под названием "Управление безопасностью и конфиденциальностью для информационных систем и организаций" ("Security and Privacy Controls for Information Systems and Organizations") станет сводом стандартов и руководств для госорганов США и базовыми рекомендациями для промышленных предприятий. В связи с этим документ имеет огромное влияние на использование технологий в США.

 В новой версии проекта (пятой по счету) рассматриваются так называемые краевые вычисления (edge computing) – быстрорастущий мир взаимосвязанных систем и устройств, постоянно добавляемых в IT-системы и Всемирную паутину.

 "Конечной целью является сделать информационные системы, на которые мы полагаемся, более устойчивыми к атакам; ограничить ущерб от атак и сделать системы способными к восстановлению и более живучими", - говорится в документе.

 

Securitylab

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