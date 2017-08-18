Глобальные затраты на ИТ-безопасность вырастут в 2017 г. на 7%

18.08.2017







Согласно опубликованному прогнозу фирмы Gartner, затраты на продукты и услуги в области ИТ-безопасности в мире в 2017 г. вырастут по сравнению с 2016 г. на 7% и составят 86.4 млрд долл. В 2018 г. затраты увеличатся до 93 млрд долл.

В сегменте защиты инфраструктуры Gartner прогнозирует быстрый рост (хотя и с низкой базы) рынка тестирования средств безопасности. Инвестиции в инструментарий тестирования программных средств защиты, особенно интерактивного тестирования (IAST), обеспечат рост этого сегмента вплоть до 2021 г.

Сегмент услуг в области ИТ-безопасности останется самым быстрорастущим, особенно сервисы ИТ-аутсорсинга, консалтинга и услуги внедрения. В тот же время рост по услугам поддержки аппаратных средств замедлится, что объясняется распространением таких решений безопасности, как виртуальные программно-аппаратные средства защиты (virtual appliances), общественные облака и ПО как сервис (SaaS). Все они снижают потребность в традиционной поддержке аппаратных устройств и, соответственно, затраты на нее.

Продолжение увеличения затрат на ИТ-безопасность вызвано также ростом осведомленности CEOs и членов совета директоров о бизнес-потерях при киберинцидентах, полагают в Gartner.

Кроме того, объявленные в Евросоюзе директивы по защите данных General Data Protection Regulation (GDPR), которые будут приняты в конце мая 2018 г., также повысили интерес к теме ИТ-защиты, и в 2017-2018 гг. с этим, как считают аналитики, будет связано порядка 65% решений по инвестициям для защиты данных. Поскольку интернациональным компаниям также придется выполнять требования этого закона.

Даже тем компаниям, у которых уже установлены средства защиты от утечек данных (DLP), придется делать дополнительные инвестиции для защиты данных (особенно в части таких интегрированных средств DLP, как классификация, маскирование и обнаружение данных).

Еще один прогноз Gartner: к 2020 г. 40% всех контрактов по управляемым сервисам безопасности (managed security service, MSS) будут объединены с другими сервисами ИТ-безопасности и более обширными проектами по ИТ-аутсорсингу (ITO), тогда как сейчас их доля составляет 20%.Большие контракты связанные с ITO аутсорсингом в области ИТ-защиты приведут к 2020 г. к большому росту рынка MSS.

В Китае недавно также принят закон по кибербезопасности, и аналитики прогнозируют смещение в этой стране от продуктов, произведенных в США, к продукции местных вендоров. В частности, китайские производители предлагают более привлекательные цены на них. Согласно прогнозу, к 2021 г. свыше 80% крупных компаний в Китае будут закупать и устанавливать защитное оборудование местных вендоров.

ITresearch

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