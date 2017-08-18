Нацбанк Украины предупредил о готовящихся атаках наподобие NotPetya

18.08.2017







Национальный банк Украины (НБУ) предупредил частные и государственные компании о возможности новых кибератак наподобие NotPetya. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщает информагентство Reuters со ссылкой на представителей НБУ.

Напомним, 27 июня текущего года волна атак с использованием вредоносного ПО NotPetya вывела из строя компьютерные сети украинских госорганов и частных предприятий, а затем стремительно распространилась по всему миру. С тех пор НБУ сотрудничает с Компьютерной группой реагирования на чрезвычайные ситуации (CERT) и киберполицией с целью усилить безопасность украинских банков.

Как сообщили представители НБУ, 11 августа регулятор разослал финансовым организациям уведомления о появлении нового вредоносного кода и предоставил рекомендации относительно превентивных мер. Новый вредонос попадает на системы через электронные письма с вредоносными документами Word.

"Сама природа кода, его массовое распространение и тот факт, что на момент распространения он не детектировался антивирусными решениями, указывают на подготовку масштабной кибератаки на корпоративные сети украинских компаний", - говорится в уведомлении НБУ.

По мнению киберполиции, новые атаки могут быть приурочены ко Дню независимости Украины, отмечаемому 24 августа.

Securitylab



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