В международный комитет по стандартизации блокчейна вошел сотрудник ФСБ

18.08.2017







В комитет для разработки стандарта технологии блокчейн при Международной организации по стандартизации (International Organization for Standardization, ISO) вошли несколько представителей от России, в том числе и сотрудник ФСБ Григорий Маршалко, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с вошедшими в комитет специалистами.

Сам Маршалко сообщил изданию, что представляет ФСБ в другом – российском комитете Росстандарта по стандартизации криптографии. Свое участие в комитете ISO он комментировать отказался. В центре общественных связей ФСБ на запрос не ответили.

По словам экспертов, задача российских представителей в комитете ISO заключается в том, чтобы в международный стандарт блокчейна были введены российские криптографические алгоритмы. В противном случае российские госорганы не смогут использовать блокчейн.

В России пока нет отдельного комитета по блокчейну, но Росстандарт уже начал набирать в него экспертов. Комитет может быть сформирован осенью 2017 года.

Сomputerworld



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