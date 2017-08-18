 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    В международный комитет по стандартизации блокчейна вошел сотрудник ФСБ

В международный комитет по стандартизации блокчейна вошел сотрудник ФСБ


18.08.2017

В международный комитет по стандартизации блокчейна вошел сотрудник ФСБ

В комитет для разработки стандарта технологии блокчейн при Международной организации по стандартизации (International Organization for Standardization, ISO) вошли несколько представителей от России, в том числе и сотрудник ФСБ Григорий Маршалко, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с вошедшими в комитет специалистами.

 Сам Маршалко сообщил изданию, что представляет ФСБ в другом – российском комитете Росстандарта по стандартизации криптографии. Свое участие в комитете ISO он комментировать отказался. В центре общественных связей ФСБ на запрос не ответили.

 По словам экспертов, задача российских представителей в комитете ISO заключается в том, чтобы в международный стандарт блокчейна были введены российские криптографические алгоритмы. В противном случае российские госорганы не смогут использовать блокчейн.

 В России пока нет отдельного комитета по блокчейну, но Росстандарт уже начал набирать в него экспертов. Комитет может быть сформирован осенью 2017 года.

Сomputerworld

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.