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    Роскомнадзор сообщил о вечной блокировке еще пяти пиратских сайтов

Роскомнадзор сообщил о вечной блокировке еще пяти пиратских сайтов


18.08.2017

Роскомнадзор сообщил о вечной блокировке еще пяти пиратских сайтов

Московский городской суд постановил заблокировать доступ к пяти сайтам на постоянной основе, эти ресурсы распространяли пиратский контент, сообщается на сайте Роскомнадзора.

 С жалобами на эти пять площадок обратились две компании: ООО "Издательство Экзамен" и ООО "Сони Мьюзик Энтертейнмент".

 В Роскомнадзоре указали, что посещаемость этих сайтов составляла от 8,7 тыс. до 4 млн посетителей в месяц.

 По информации пресс-службы Роскомнадзора, по состоянию на 28 июля ведомство ограничило доступ к 275 тыс. сайтов за пять лет, большая часть из них были заблокированы из-за распространения запрещенной информации.

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