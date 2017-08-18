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    Малварь GhostClicker проникла 340 приложений из каталога Google Play

Малварь GhostClicker проникла 340 приложений из каталога Google Play


18.08.2017

Малварь GhostClicker проникла 340 приложений из каталога Google Play

Специалисты компании Trend Micro рассказали о вредоносе GhostClicker, который создан для кликфрода и присутствует как минимум в 340 приложениях из официального каталога Google Play. Исследователи пишут, что малвари удавалось оставаться незамеченной и миновать все проверки, благодаря функциям отложенного старта и распределению вредоносной активности между различными компонентами.

Adware скрывается в самых разных приложениях, это могут быть игры, утилиты для настройки и "чистки" устройства, сканеры QR-кодов, мультимедийные плееры и так далее. К примеру, одним из зараженных приложений была игра Aladdin’s Adventure’s World, суммарное количество загрузок которой составляло 1-5 млн. Жертвами рекламного вредоноса стали пользователи из Юго-Восточной Азии, Бразилии, Японии, России, Италии и США.

Специалисты рассказывают, что для проникновения в Googple Play GhostClicker в основном полагается на две техники. Разделение вредоносного кода между API Google Mobile Services (GMS) и Facebook Ad’s SDK, а также пристальное внимание к окружению, в котором запущено приложение. Простые проверки на предмет работы в песочнице помогают малвари вовремя обнаруживать тестовую среду и не вести в ней вредоносную деятельность. Как оказалось, эти простые приемы помогают разработчикам GhostClicker загружать вредоносные приложения в Google Play с августа 2016 года. Также не привлекать внимание помогает и тот факт, что для работы вредоносу не требуются привилегии администратора.

Операторы GhostClicker зарабатывают деньги на скликивании рекламных объявлений на платформе Google AdMob, а также благодаря перенаправлению трафика: вредонос показывает пользователям всплывающие окна и рекламу, поверх окон других приложений, пытаясь вынудить жертву посетить какую-то страницу (это может быть видео на YouTube, страница какого-либо приложения в Google Play или некий сайт). Специалисты отмечают, что малварь, похоже, была создана исключительно с целью извлечения финансовой выгоды, не похищает личные данные пользователей и не проявляет иной вредоносной активности.

Суммарно аналитикам удалось обнаружить 340 зараженных GhostClicker приложений, но, по данным Trend Micro, далеко не все они были удалены из официального каталога. Так, по информации на 7 августа 2017 года, в Google Play оставалось еще 101 кликфродерское приложение.

Хакер

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