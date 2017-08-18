Малварь GhostClicker проникла 340 приложений из каталога Google Play

18.08.2017







Специалисты компании Trend Micro рассказали о вредоносе GhostClicker, который создан для кликфрода и присутствует как минимум в 340 приложениях из официального каталога Google Play. Исследователи пишут, что малвари удавалось оставаться незамеченной и миновать все проверки, благодаря функциям отложенного старта и распределению вредоносной активности между различными компонентами.

Adware скрывается в самых разных приложениях, это могут быть игры, утилиты для настройки и "чистки" устройства, сканеры QR-кодов, мультимедийные плееры и так далее. К примеру, одним из зараженных приложений была игра Aladdin’s Adventure’s World, суммарное количество загрузок которой составляло 1-5 млн. Жертвами рекламного вредоноса стали пользователи из Юго-Восточной Азии, Бразилии, Японии, России, Италии и США.

Специалисты рассказывают, что для проникновения в Googple Play GhostClicker в основном полагается на две техники. Разделение вредоносного кода между API Google Mobile Services (GMS) и Facebook Ad’s SDK, а также пристальное внимание к окружению, в котором запущено приложение. Простые проверки на предмет работы в песочнице помогают малвари вовремя обнаруживать тестовую среду и не вести в ней вредоносную деятельность. Как оказалось, эти простые приемы помогают разработчикам GhostClicker загружать вредоносные приложения в Google Play с августа 2016 года. Также не привлекать внимание помогает и тот факт, что для работы вредоносу не требуются привилегии администратора.

Операторы GhostClicker зарабатывают деньги на скликивании рекламных объявлений на платформе Google AdMob, а также благодаря перенаправлению трафика: вредонос показывает пользователям всплывающие окна и рекламу, поверх окон других приложений, пытаясь вынудить жертву посетить какую-то страницу (это может быть видео на YouTube, страница какого-либо приложения в Google Play или некий сайт). Специалисты отмечают, что малварь, похоже, была создана исключительно с целью извлечения финансовой выгоды, не похищает личные данные пользователей и не проявляет иной вредоносной активности.

Суммарно аналитикам удалось обнаружить 340 зараженных GhostClicker приложений, но, по данным Trend Micro, далеко не все они были удалены из официального каталога. Так, по информации на 7 августа 2017 года, в Google Play оставалось еще 101 кликфродерское приложение.

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