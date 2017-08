Adblock Plus выиграл суд против трёх немецких издательств Tweet

Adblock Plus, блокировщик назойливой интернет-рекламы, сообщил, что одержал очередную победу в суде над тремя немецкими издательствами. Суд поддержал право пользователей блокировать рекламу. Апелляционный суд в Мюнхене отклонил все требования, выдвинутые тремя истцами: RTL Interactive, ProSiebenSat.1 и Suddeutsche Zeitung против Eyeo - компании-разработчика Adblock Plus. Суд рекомендовал истцам сосредоточить свои усилия на поиске альтернативных бизнес-моделей и в очередной раз признал право пользователей видеть интернет в своем браузере таким, каким хочет. Новое постановление подтверждает предыдущие решения суда. Adblock Plus может поддерживать "белый список" и предлагать платные услуги другим компаниям. В действиях блокировщика нет нарушения закона о конкуренции. В компании полагают, что подобные прецеденты заставят медиа задуматься об изменениях своей рекламной политики, а значит, будут способствовать росту и совершенствованию рынка. Sostav.ru Добавить комментарий Автор: Компания: E-mail: Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да

