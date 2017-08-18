Программный комплекс DeviceLock DLP включен в единый реестр российского ПО, рекомендованного Правительством РФ.

18.08.2017







Компания Смарт Лайн Инк, российский разработчик программного комплекса DeviceLock DLP, предназначенного для предотвращения и мониторинга утечек данных, сообщает о включении сведений о программном комплексе DeviceLock DLP в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в классе средств обеспечения информационной безопасности.

Такое решение было принято Экспертным советом по российскому программному обеспечению при Министерстве связи и массовых коммуникаций РФ 14 августа 2017 года и утверждено приказом №421 министра Минкомсвязи от 16 августа 2017 г.

Решение Экспертного совета подтверждает соответствие программного комплекса DeviceLock DLP требованиям, предъявляемым участникам реестра ПО и указанному классу программного обеспечения.

Включение в Реестр подтверждает российское происхождение продуктов Смарт Лайн Инк, что позволяет государственным заказчикам приобретать решения DeviceLock DLP в рамках закупок по программе импортозамещения, что дает им уверенность в том, что российский продукт схож или превосходит по своим функциям зарубежные аналоги. В настоящее время при выборе средств обеспечения безопасности государственные органы могут воспользоваться информацией в реестре - для того, чтобы подтвердить, что в рамках проектов по внедрению импортозамещающих технологий используются именно российские продукты.

Информацию по данной теме можно посмотреть в соответствующем разделе на сайте Смарт Лайн - http://www.devicelock.com/ru/certified.html.

"Уже больше года мы ожидали решения о включении комплекса DeviceLock DLP в единый реестр российских программ для ЭВМ и БД, столкнувшись с бюрократическими препонами и недобросовестным влиянием конкурентов на уровне экспертного совета Минсвязи", - сообщил Ашот Оганесян, основатель и технический директор DeviceLock. "Более 20 лет мы вели разработку DeviceLock DLP в России, доведя продукт до уровня мирового стандарта де-факто в области средств контроля периферийных устройств, и успешно продавали свое решение по всему миру, сталкиваясь при этом со значительными сложностями в ряде стран как раз в силу российского происхождения. В России комплекс DeviceLock DLP был неоднократно сертифицирован ФСТЭК. В силу широкого распространения DeviceLock в России, в том числе среди организаций государственного сектора, и требований по обеспечению импортозамещения, выраженном для наших клиентов в необходимости присутствия DeviceLock DLP в реестре российского ПО, мы настойчиво продолжали процесс, добиваясь признания очевидного, и вот наконец DeviceLock включен в Реестр. Мы рассчитываем, что подтверждение российского происхождения DeviceLock DLP позволит значительно усилить позиции DeviceLock на российском рынке информационной безопасности, а также приведет к здоровой конкуренции и повышению качества российских решений, позиционирующих себя в классе DLP".

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