"Лаборатория Касперского": Россия вошла в мировой Top10 по количеству DDoS-атак

18.08.2017







Данные "Лаборатории Касперского" показывают, что во втором квартале 2017 года возросла длительность DDoS-атак. Рекордная продолжительность составила 277 часов, что на 131% больше, чем в первом квартале — 120 часов, и почти достигает рекорда второго квартала 2016 года — 291 час.

Однако возросшая длительность стала не единственной отличительной чертой DDoS за отчетный период. Во втором квартале 2017 года были зафиксированы атаки по целям из 86 стран мира, что на 14 больше, чем в предыдущем квартале, и на 16 — чем во втором квартале прошлого года. Россия вошла в десятку стран с наибольшим количеством зафиксированных DDoS-атак, заняв шестое место. Кроме России, в мировой Top10 вошли Китай, Южная Корея, США, Гонконг, Великобритания, Италия, Нидерланды, Канада и Франция.

Среди наиболее заметных жертв DDoS-атак во втором квартале оказались сайты влиятельных французских газет Le Monde и Figaro, катарское новостное агентство Al Jazeera, а также серверы Skype.

Есть еще одна тенденция: DDoS-атаки все чаще используются для вымогательства. Такой подход получил название Ransom DDoS, или RDoS. Злоумышленники посылают компании-жертве сообщение с требованием выкупа, который может составлять от 5 до 200 биткоинов. В случае неуплаты они обещают организовать DDoS-атаку на критически важный онлайн-ресурс жертвы. Сообщения зачастую сопровождаются кратковременными атаками в качестве демонстрации силы.

Эксперты предупреждают, что организации, идущие на поводу у вымогателей, могут создать себе определенную репутацию и спровоцировать атаки других групп злоумышленников.

Сomputerworld

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