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    РКН разработал требования к доступу анонимайзеров к запрещенным сайтам

РКН разработал требования к доступу анонимайзеров к запрещенным сайтам


18.08.2017

Роскомнадзор предложил проект требований к доступу анонимайзеров и VPN-сервисов к реестрам запрещенных сайтов. Как передает RNS, документ опубликован на портале regulation.gov.ru.

 Речь идет о создании федеральной государственной информационной системы информационных (ФГИС) ресурсов, информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым ограничен. Роскомнадзор разработал и опубликовал проект требований к организации работы такой системы.

 Создание такой системы предусмотрено Федеральным законом от 29 июля 2017 года №?276. Он запрещает анонимайзерам и VPN-сервисам предоставлять доступ к интернет-ресурсам, внесенным в черные списки Роскомнадзора. Если сервисы не выполнят данное требование, они сами будут заблокированы на территории России.

 За создание и эксплуатацию системы будет отвечать Роскомнадзор. Согласно проекту приказа, ведомство должно обеспечивать ее бесперебойную работу и доступность в непрерывном режиме, круглосуточно.

 "Проектом приказа предусматривается, в том числе, необходимость взаимодействия ФГИС с иными информационными системами, готовность к увеличению обрабатываемого объема данных, удобство доступа к содержащейся во ФГИС информации, наличие интуитивно понятного интерфейса, обеспечения круглосуточного ежедневного доступа", — указано в пояснительной записке к документу.

 Напомним, закон, запрещающий использовать средства для обхода блокировок в интернете, был утвержден президентом России накануне. Он предполагает блокировку анонимайзеров и VPN, позволяющих получить доступ к страницам из реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора. Обязанность по выявлению таких ресурсов возлагается на ФСБ и МВД. Доступ к анонимайзерам будут ограничивать, если после предупреждения они не начнут блокировать запрещенные сайты.

Лениздат

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