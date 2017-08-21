Check Point опубликовал отчет о трендах кибератак первой половины 2017 года Tweet

Check Point опубликовал отчет о трендах кибератак первой половины 2017 года

21.08.2017 21.08.2017



Компания Check Point® Software Technologies Ltd. представила отчет о трендах киберугроз первой половины 2017 года. В материале содержится комплексный обзор популярного в этот период вредоносного ПО, включая вымогательские, банковские и мобильные зловреды. Отчет основан на данных Check Point’s ThreatCloud World Cyber Threat Map за период с января по июнь 2017 года. Исследователи обнаружили, что в первой половине 2017 года 23,5% организаций по всему миру были атакованы программой для вредоносной рекламы RoughTed, а 19,7% организаций пострадали от зловреда Fireball. Также важно отметить, что в Южной и Северной Америке и в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) вымогательские атаки происходили почти в два раза чаще, чем в аналогичный период 2016 года. В отчете подчеркнуты ключевые тренды киберугроз первой половины 2017 года: Мутация вредоносной рекламы : Масштабная кампания со зловредом Fireball показала, что необходимо менять подход к борьбе с рекламными зловредами, особенно такими, которые массово распространяются с виду легитимными организациями. Параллельно, мобильные рекламные ботнеты продолжают развиваться и доминировать среди мобильных зловредов.

: Масштабная кампания со зловредом Fireball показала, что необходимо менять подход к борьбе с рекламными зловредами, особенно такими, которые массово распространяются с виду легитимными организациями. Параллельно, мобильные рекламные ботнеты продолжают развиваться и доминировать среди мобильных зловредов. Национальное кибероружие : Утечки и доступность разработанных на уровне государства ключевых хакерских инструментов, уязвимостей нулевого дня, эксплойтов и методов теперь позволяют любому злоумышленнику организовать продвинутую атаку.

: Утечки и доступность разработанных на уровне государства ключевых хакерских инструментов, уязвимостей нулевого дня, эксплойтов и методов теперь позволяют любому злоумышленнику организовать продвинутую атаку. Эволюция загрузчиков на основе макросов: В последние шесть месяцев были обнаружены новые методы для эксплойта файлов Microsoft Office. Эти методы больше не требуют от жертвы запуска макросов, чтобы запустить заражение.

на основе макросов: В последние шесть месяцев были обнаружены новые методы для эксплойта файлов Microsoft Office. Эти методы больше не требуют от жертвы запуска макросов, чтобы запустить заражение. Новая волна атак на мобильные банки: Злоумышленники комбинируют использование банковского зловреда с открытым кодом и сложные техники обфускации, чтобы успешно обходить защиту мобильных банков, благодаря чему их трудно обнаружить.

атак на мобильные банки: Злоумышленники комбинируют использование банковского зловреда с открытым кодом и сложные техники обфускации, чтобы успешно обходить защиту мобильных банков, благодаря чему их трудно обнаружить. Волна вымогателей: Процент атак с использованием вымогательского ПО в регионах EMEA, APAC (Азиатско-Тихоокеанский регион) и в Южной и Северной Америке в первой половине 2017 года удвоился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — их доля среди топ-три самых массовых видов атак увеличилась с 26% до 48%. "Организации изо всех сил пытаются эффективно противостоять обилию угроз, популярных сегодня. Хакеры делают зловреды очень сложными, и даже неопытные злоумышленники способны увеличить ущерб от атак", — комментирует Василий Дягилев, глава представительства Check Point Software Technologies — Несмотря на это многие организации до сих пор не имеют надлежащей защиты. В центре их подхода к безопасности стоит обнаружение угроз, а не внедрение превентивных решений, которые блокируют атаки". Добавить комментарий Автор: Компания: E-mail: Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да

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