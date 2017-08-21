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    В Foxit Reader обнаружены 2 опасные уязвимости

В Foxit Reader обнаружены 2 опасные уязвимости


21.08.2017

В Foxit Reader обнаружены 2 опасные уязвимости

Исследователи безопасности из подразделения Zero day Initiative (ZDI), принадлежащего компании Trend Micro раскрыли подробности 2 не исправленных уязвимостей в популярном PDF-ридере Foxit Reader. Обе уязвимости (CVE-2017-10951 и CVE-2017-10952) позволяют выполнение произвольного кода на системе при определенных обстоятельствах.

 В бюллетенях говорится, что производитель отказался устранять обнаруженные уязвимости и, по истечению 60 дней послу уведомления, исследователи публично раскрыли информацию об обнаруженных брешах.

 Не смотря на то, что обе уязвимости позволяют удаленное выполнение кода, для успешной эксплуатации требуется, чтобы опция Safe Reading Mode была отключена (не является опцией по умолчанию).

 

 

Securitylab

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