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    Хакеры, взломавшие HBO, переключились на PlayStation Network

Хакеры, взломавшие HBO, переключились на PlayStation Network


21.08.2017

Хакеры, взломавшие HBO, переключились на PlayStation Network

В воскресенье, 20 августа, киберпреступная группировка из Саудовской Аравии OurMine взломала учетные записи Sony PlayStation Network (PSN) в Twitter и Facebook. Захватив контроль над Twitter-аккаунтом, насчитывающим 14,6 млн подписчиков, хакеры опубликовали обращение к Sony с призывом связаться с ними через их сайт и купить предлагаемый ими сервис по защите от кибератак.

 Участники OurMine также заявили о том, что им удалось получить доступ к базе данных PSN. Тем не менее, группировка пообещала не выкладывать ее в открытый доступ, поскольку позиционирует себя как "группу безопасности". Аналогичные сообщения были опубликованы на странице PSN в Facebook.

 Действительно ли хакерам удалось взломать базу данных PSN, или они просто пытаются запугать Sony и ее клиентов, пока неизвестно. Также остается неясным применяемый ими метод атаки. Предполагается, что OurMine использует для взлома пароли, утекшие в результате более ранних атак на MySpace, LinkedIn и т.д. На момент написания новости доступ к скомпрометированным учетным записям PSN уже был восстановлен.

 Напомним, 17 августа участники OurMine взломали Twitter- и Facebook-аккаунты телеканала HBO и телесериала "Игра престолов".

Securitylab

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