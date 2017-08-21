Принимающие биткойны сайты сводят на нет анонимность пользователей
21.08.2017
Bitcoin-транзакции могут быть анонимными, но осуществляющие их интернет-пользователи – нет. К такому выводу пришли ученые Принстонского университета на основании проведенного исследования. Найти соответствия между cookie-файлами пользователя и его криптовалютными транзакциями настолько просто, что возникает вопрос, почему подобное исследование опубликовано только сейчас.
По словам ученых, для привязки "Алисы" к ее Bitcoin-транзакциям нужно совсем немного данных. Вполне реально установить личность даже пользователей CoinJoin – протокола, предназначенного для защиты конфиденциальности Bitcoin-транзакций. По идее, CoinJoin делает невозможным определение соответствий между входными и выходными данными.
Как показало исследование, 53 из 130 принимающих биткойны интернет-магазинов передают платежную информацию 40 посторонним компаниям для рекламы, аналитики и т.п. Что еще хуже, многие торговые площадки передают десяткам сторонних трекеров данные о транзакциях в блокчейне.
В общей сложности анализ 130 интернет-магазинов, принимающих биткойны, показал следующее:
107 сайтов передают третьим сторонам ту или иную информацию о транзакциях;
31 сайт разрешает сторонним скриптам получать доступ к пользовательским Bitcoin-адресам.
104 сайта передают данные о переведенных суммах (не в биткойнах);
30 передают данные о переведенных суммах в биткойнах.
У пользователей сервисов наподобие CoinJoin дела обстоят не лучше – проанализированные учеными сайты передают и их информацию. В общей сложности персонально идентифицируемую информацию пользователей передают 49 сайтов, и 38 из них передают данные даже тех, кто использует средства для защиты анонимности.