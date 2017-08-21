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    За полгода в Роскомнадзор поступило более 16 тыс. жалоб по тематике защиты персональных данных

За полгода в Роскомнадзор поступило более 16 тыс. жалоб по тематике защиты персональных данных


21.08.2017

В первом полугодии 2017 года в адрес Роскомнадзора и его территориальных органов поступило более 16 тыс. обращений граждан и юридических лиц по тематике защиты прав субъектов персональных данных, на 6,8% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

 Наибольшее количество обращений граждан – 91,2% — составили жалобы на действия операторов, осуществляющих, по их мнению, незаконную обработку персональных данных, в 8,3% обращений — содержатся просьбы разъяснить отдельные положения законодательства Российской Федерации в области персональных данных. Оставшиеся 0,5% обращений касаются обжалования действий территориальных органов Роскомнадзора.

 Наибольшее количество жалоб граждан поступило на действия кредитных учреждений, организаций ЖКХ, владельцев интернет-сайтов, коллекторских агентств. В первую очередь, это связано с тем, что данные категории операторов обрабатывают персональные данные значительного числа граждан.

 По результатам рассмотрения жалоб доводы заявителей подтвердились в 6,9% случаев.

 В процентном соотношении объем поступающих в Роскомнадзор обращений и жалоб по тематике персональных данных наиболее значителен: по итогам 2016 года — 40%.

 Ответы на обращения и жалобы предоставляются Роскомнадзором и его территориальными органами в установленные законом сроки.

Сomputerworld

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