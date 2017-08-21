Роскомнадзор: за пять лет заблокировано 275 тысяч сайтов

21.08.2017

За пять лет действия закона о блокировке сайтов 275 тыс. интернет-ресурсов внесены в реестр запрещенной информации, сообщили в Роскомнадзоре. Большая часть, 97 тыс., заблокирована на основании решения суда о признании информации запрещенной к распространению на территории России.

Как отметили в надзорном ведомстве, в основном суд принимал решение о блокировке из-за распространения наркотиков и проведения азартных игр онлайн. К более 70 тыс. сайтов был запрещен доступ из-за распространения наркотиков. Закрыто более 43 тыс. онлайн-казино и незаконных лотерей. Заблокировано более 38 тыс. страниц за детскую порнографию, а более 25 тыс. ресурсов — за призывы к суициду.

Значительная часть запрещенной информации распространяется в социальных сетях. Заблокировано около 60 тыс. страниц с незаконным контентом. Большинство из них, а именно 48 тыс. страниц, находилось во "ВКонтакте"; для сравнения, в Facebook — всего 630.

В том случае, если сайт удаляет запрещенную информацию, то он исключается из реестра, напомнили в Роскомнадзоре. Блокировка была снята с более 178 тыс. страниц.

Закон "О внесении изменений в федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию", который предусматривал создание единого реестра заблокированных сайтов с запрещенной информацией, был подписан президентом РФ 28 июля 2012 года. С октября 2017 года вступает в силу закон, который позволяет блокировать зеркала пиратских сайтов. Копию запрещенного сайта закон определил как интернет-страницу, которая "сходна" с заблокированным ресурсом до "степени смешения".

Сomputerworld

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