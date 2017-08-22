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    Хакеры взломали Enigma Project и похитили криптовалюту на $475 тыс

Хакеры взломали Enigma Project и похитили криптовалюту на $475 тыс


22.08.2017

Хакеры взломали Enigma Project и похитили криптовалюту на $475 тыс

Неизвестный хакер или хакеры взломали сайт Enigma Project и обманным путем заставили пользователей отправить средства на подконтрольный им кошелек Ethereum. Инцидент произошел во время первичного размещения монет (ICO).

 В последние дни Enigma Project проводил предварительную продажу токенов в преддверии главного ICO, назначенного на 11 сентября. Хакерам удалось взломать сайт и заменить адрес, на который покупатели отправляли средства за приобретенные токены. Злоумышленники также получили доступ к списку адресатов Enigma Project и учетной записи администратора Slack. Хакеры использовали скомпрометированный аккаунт для заманивания пользователей на взломанный сайт Enigma Project с целью заставить их купить токены.

 Киберпреступникам удалось получить 1,487.9 в криптовалюте Ethereum (порядка $475 тыс.). Enigma Project   известно о случившемся, однако как проект намерен поступить с пользователями, отправившими средства на кошелек мошенников, пока неясно.

 ICO (Initial coin offering) – форма привлечения инвестиций в новые технологические проекты и стартапы в виде эмиссии и продажи инвесторам новых криптовалют. Похожа на IPO (первичное размещение акций), но вместо ценных бумаг компании инвесторы получают токены online-платформы. Покупатели могут хранить токены, пока компания не решит выкупить их обратно, или продавать их другим пользователям.

 

Securitylab

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