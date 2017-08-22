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    Anonymous похитили данные пациентов британских клиник

Anonymous похитили данные пациентов британских клиник


22.08.2017

Anonymous похитили данные пациентов британских клиник

Хактивистское движение Anonymous впервые за долгое время напомнило о себе, атаковав Национальную службу здравоохранения Великобритании. Злоумышленники взломали систему записи на прием SwiftQueue, обслуживающую восемь медучреждений, и похитили данные 1,2 млн пациентов.

 Представители SwiftQueue подтвердили факт утечки. По их словам, хакеры скомпрометировали только 32 500 "строк административных данных", содержащих такую персональную информацию пациентов, как имена, даты рождения, номера телефонов и электронные адреса. Как отметили в SwiftQueue, некоторые утекшие данные являются тестовыми и касаются несуществующих пациентов. Утечка не затронула медицинские записи, а все пароли надежно зашифрованы.

 По словам самих Anonymous, похищенный объем данных намного больше, чем заявляют в SwiftQueue. Если верить хакерам, им удалось получить доступ не менее чем к 11 млн записей, в том числе паролей. "Я думаю, общественность имеет право знать, как большие компании наподобие SwiftQueue обращаются с важными данными. Они даже не могут защитить информацию пациентов", - цитирует британское издание The Sun одного из участников Anonymous.

 Скотланд-Ярд был уведомлен об инциденте 10 августа текущего года. В настоящее время ведется следствие.

 

Securitylab

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