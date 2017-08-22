Мосгорсуд пересмотрел дело хакера Антона Тестова

22.08.2017







Мосгорсуд пересмотрел дело Антона Тестова, назначив пять лет колонии общего режима, а также ограничение свободы после отбытия наказания еще на полгода.

Напомним, Тостов обвинялся в "участии в преступном сообществе" (ч. 2 ст. 210 УК РФ – предусматриваемое наказание до 5 лет лишения свободы), в "мошенничестве в сфере компьютерной информации" (ст. 159.6 УК РФ - предусматриваемое наказание до 4 лет лишения свободы) и в краже (ст. 158 УК РФ - предусматриваемое наказание от трех до четырех лет лишения свободы).

По решению суда первой инстанции Тестов был приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима, 6 месяцам ограничения свободы. Также суд удовлетворил иски потерпевших банков, в результате чего с осужденного было взыскано около 200 млн руб., однако исполнить приговор Тестов не смог. Изъятые у Тестова в ходе обысков 165 тыс. руб. и $4,6 тыс., а также автомобиль BMW 2010 года выпуска стали для потерпевших лишь легким утешением.

Обжаловать приговор осужденный и его защита не смогли, поэтому они обратились в суд указав, что не согласны с размером наказания, которое, по их версии, является "чрезмерно жестоким". По мнению защиты, Мещанский райсуд не учел активного содействия Тестова следствию в раскрытии и расследовании преступлений.

Суд апелляционной инстанции установил, что Мещанский суд правильно квалифицировал действия Антона Тестова по ст. 210, ст. 159.6 и ст. 158 УК РФ. Однако, апелляция решила, что срок может быть сокращен, так как в главном преступлении (участии в организованном преступном сообществе ОПС) — отсутствуют отягчающие вину обстоятельства. В результате, осужденному уменьшили строк тюремного заключения на два года.

По данным следствия, организатором ОПС выступал гражданин Украины Юрий Лысенко. Хищения осуществлялись с помощью специальной программы, которая позволяла снимать деньги со счетов клиентов банков, а затем восстанавливать баланс за счет средств уже самих финансовых структур. Всего, таким образом, было похищено более 1 млрд руб. Кроме того, злоумышленники с марта по июль 2015 года устанавливали в различных банкоматах специальные устройства, позволяющие управлять процессом выдачи банкнот, что принесло похитителям более 5,7 млн руб. Потерпевшими от действий ОПС признаны Промсвязьбанк, банки "Зенит", "Траст", "Уралсиб", а также небольшие кредитные учреждения.

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