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    SyncCrypt использует стеганографию для обхода обнаружения антивирусами

SyncCrypt использует стеганографию для обхода обнаружения антивирусами


22.08.2017

SyncCrypt использует стеганографию для обхода обнаружения антивирусами

Обнаруженный недавно новый вид вымогательского ПО SyncCrypt, распространятся по почте в виде спама. К нему прилагается вложеный файл в формате WSF, выглядящий как судебная повестка.

 После запуска вложенного файла, встроенный JScript обращается к внешнему сайту и загружает на систему жертвы несколько изображений. Компоненты вредоносного ПО скрыты внутри изображений в виде ZIP-архивов. JScript извлекает из архива следующие файлы: sync.exe, readme.html, и andreadme.png.

 "Если пользователь просто откроет один из этих URL-адресов изображений напрямую, он увидит просто обложку альбома "& They Have Escaped the Weight of Darkness" исландского певца Олафура Арнальдса", - говорится в анализе  Bleepingcomputer.

 Файл WSF также создает системную задачу Windows под названием Sync, которая начинает сканирование зараженной системы на предмет файлов определенного типа и шифрует их с помощью алгоритма AES.

 SyncCrypt использует встроенный публичный ключ RSA-4096 для последующего шифрования ключа AES.

 Программа-вымогатель нацелена на более чем 350 типов файлов и после шифрования добавляет к ним расширение .kk. Исследователь также отметил, что программа пропускает файлы, расположенные в определённых папках, в том числе:

windows

 program files (x86)

 program files

 programdata

 winnt

 system volume information

 desktop eadme

 $recycle.bin

 Программа требует выкуп в размере $429 за дешифрование файлов. После осуществления оплаты, для получения дешифратора жертва должна отправить электронное письмо с файлом ключа на один  из следующих адресов: getmyfiles@keemail.me, getmyfiles@scryptmail.com или getmyfiles@Mail2tor.com.

 По данным VirusTotal, лишь один из 58 антивирусов смог выявить угрозу.

 К сожалению, на данный момент нет способа бесплатно дешифровать файлы, зашифрованные SyncCrypt.

 

Securitylab

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