Назначен новый технический директор АМТ-ГРУП

22.08.2017







АМТ-ГРУП объявляет о назначении Владимира Леонова на должность технического директора компании. Максим Мамаев, ранее занимавший эту должность, принял решение покинуть компанию и сосредоточиться на развитии собственного проекта.

В задачи Владимира Леонова будет входить руководство инженерными подразделениями, выполняющими разработку, проектирование и внедрение продуктов и решений для заказчиков компании, а также управление продуктовым портфелем и разработка собственных продуктов АМТ-ГРУП.

В настоящий момент, помимо реализации интеграционных проектов для заказчиков, АМТ-ГРУП сфокусирована на развитии линейки собственных продуктов. Сегодня в портфеле АМТ-ГРУП есть решения и услуги в области информационной безопасности – InfoDiode, Центр оперативного управления ИБ (SOC), терминал двухфакторной аутентификации АМТ ТОД, решение в области унифицированных коммуникаций IP Forum, информационно-навигационная система АРКУДА НАВИ, система контроля и управления доступом в помещения МАКСОД, а также ряд других продуктов и разработок.

Помимо этого, в число приоритетных задач компании входит развитие экосистемных решений совместно с отечественными вендорами для максимального соответствия потребностям заказчиков. АМТ-ГРУП планирует расширить присутствие в агропромышленном секторе, промышленности, розничной торговле, для чего потребуется создание пакетных предложений с учетом бизнес-требований заказчиков из этих отраслей.

Владимир Леонов работает в ИТ-индустрии более 25 лет. До прихода в АМТ-ГРУП занимал должность технического директора системного интегратора "Телеком-Защита". Более 10 лет проработал в компаниях Cisco Systems и Juniper Networks, до этого возглавлял инженерные подразделения в крупных операторах связи РоСпринт/Эквант и ТрансТелеком.

"Мы рады, что Владимир принял решение присоединиться к команде АМТ-ГРУП, - прокомментировал назначение генеральный директор компании Александр Гольцов. – Помимо работы на рынке системной интеграции, Владимир обладает обширным опытом работы в крупнейших международных компаниях, а также на стороне заказчика. Этот опыт будет востребован при достижении стоящих перед компанией целей".

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