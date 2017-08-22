"Агора" рассказала о слежке российских властей за оппозиционерами и журналистами

22.08.2017







В России целенаправленно создается система государственной слежки за гражданскими активистами, оппозиционерами, независимыми журналистами и просто гражданами страны. Об этом говорится в докладе международной правозащитной организации "Агора", который опубликован изданием Republic.

"Применяющаяся под предлогом обеспечения общественной безопасности, противодействия экстремизму и терроризму система включает в себя контроль над перемещениями по стране и пересечением границы, прослушивание телефонных переговоров и перехват сообщений, наружное наблюдение, скрытое аудио- и видеонаблюдение, перехват электронной почты, сбор, анализ и систематизацию биометрической информации. В дополнение к этим формально легальным формам оперативно-разыскной деятельности активно используются и очевидно незаконные методы, такие как, например, взломы интернет-аккаунтов", — говорится в докладе "Агоры".

Там также отмечается, что ключевую роль в создании системы слежки за россиянами сыграло принятие "пакета Яровой". Сейчас, однако, у властей нет ресурсов для его полной реализации.

"Власти в условиях экономического кризиса явно не готовы брать на себя огромные расходы, требуемые для реализации всего комплекса мероприятий по электронной слежке за гражданами, которые по разным оценкам могут составить от 130 миллиардов до 10 триллионов рублей. В результате обязанности по сбору и хранению трафика делегированы операторам связи и интернет-сервисам, которые тоже совсем не рады такому подарку и уже начали поднимать цены на услуги", — говорится в докладе.

Лениздат

Добавить комментарий