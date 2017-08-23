Microsoft открывает Дни умного города на All-over-IP 2017

23.08.2017











Первый день, 22 ноября, открывает Александр Данилин, руководитель направления стратегических проектов и инициативы CityNext, Департамент по работе с государственными организациями Microsoft. Второй день, 23 ноября, открывает Максим Хлупнов, технический директор центра решений и технологий Microsoft.

Приглашаем технологических лидеров представить новейшие решения городским администрациям, системным интеграторам, владельцам и арендаторам зданий в экспозиции форума и в деловой программе. Обращайтесь к Ирине Суриной (surina@groteck.ru) или Ольге Федосеевой (fedoseeva@groteck.ru).

Цифровая трансформация

Александр Данилин осветит ключевые технологические тренды цифровой трансформации в контексте создания умных городов. Оценит стоимость реализации основ умного города. Расскажет об эталонной ИТ-архитектуре умного города и региона. Представит сценарии проектов цифровой трансформации городов.

Нейросети, искусственный интеллект

Максим Хлупнов покажет, как искусственный интеллект меняет подходы к построению систем видеонаблюдения и Интернета вещей. Опишет архитектуру и покажет сервисы для создания систем с помощью искусственного интеллекта. Даст рекомендации, как быстрее и эффективнее создать подобную систему для решения конкретных задач.

Приглашаем технологических лидеров представить новейшие решения городским администрациям, системным интеграторам, владельцам и арендаторам зданий в экспозиции форума и в деловой программе. Обращайтесь к Ирине Суриной (surina@groteck.ru) или Ольге Федосеевой (fedoseeva@groteck.ru).

10-й форум All-over-IP 2017

Формирует содержание в соответствии с требованиями времени, развивает сервисы в интересах поставщиков и покупателей, открывает новые возможности для бизнеса, объединяет участников индустрии в сообщество. Это маст хэв для передовых брендов и молодых компаний, желающих достигать результатов. Генеральный спонсор: ITV | AxxonSoft.

22, 23 и 24 ноября 2017

Москва, КВЦ "Сокольники"

www.all-over-ip.ru

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