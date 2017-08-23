 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    СМИ: Иран ведет переговоры о разблокировке Twitter

СМИ: Иран ведет переговоры о разблокировке Twitter


23.08.2017

СМИ Иран ведет переговоры о разблокировке Twitter

Новый министр связи и массовых коммуникаций Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми заявил, что власти страны ведут переговоры с социальной сетью Twitter о ее разблокировке в стране, сообщает агентство Франс Пресс.

"(Twitter – ред.) заявил, что готов вести переговоры для решения проблемы", — сказал министр интервью газете Iran Daily. "Учитывая нынешнюю ситуацию, есть основания для этих переговоров и взаимодействия. Twitter — это не аморальная среда, которая должна быть заблокирована", — добавил он.

По словам Джахроми, окончательное решение о разблокировки Twitter будет приниматься не его министерством, а с Верховным советом по киберпространству.

Иранские власти начали блокировать доступ к социальным сетям в 2009 году, когда в стране после очередных президентских выборов начались массовые волнения, напоминает РИА Новости. По мнению властей, оппозиционеры использовали социальные сети, чтобы организовать акции протеста.

Интернет-пользователи обходили этот запрет, используя частную виртуальную сеть — компьютеры, расположенные за пределами страны, через которые граждане Ирана при помощи специальных программ заходили в социальные сети. Однако правительство постепенно выработало методы, позволяющие блокировать большинство таких соединений.

В Иране заблокированы Facebook, Twitter и YouTube, однако Instagram доступен и пользуется большой популярностью у иранцев.

Журдом

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.