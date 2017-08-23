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    Майнер криптовалюты инфицирует Windows посредством EternalBlue и WMI

Майнер криптовалюты инфицирует Windows посредством EternalBlue и WMI


23.08.2017

Майнер криптовалюты инфицирует Windows посредством EternalBlue и WMI

Новый вид вредоносных программ, известный под названием CoinMiner, создает множество проблем рядовым пользователям и фирмам по безопасности в силу того, что его трудно обнаружить и остановить из-за сочетания различных уникальных функций. Об этом сообщает TrendMicro.

 

 Программа-майнер сначала использует эксплойт EternalBlue для заражения жертв, а затем инструментарий WMI (инструментарий управления Windows) для запуска команд на зараженных системах. CoinMiner также работает с памятью устройства (безфайловое вредоносное ПО) и использует широкие возможности C&C серверов для активации множества сценариев и компонентов, необходимых для заражения жертв.

 CoinMiner использует WMI для загрузки сценариев и других компонентов, необходимых для обеспечения  безперебойной работы вредоноса, а затем для загрузки и запуска бинарного кода майнера.

 Получается гремучая смесь из функций, особо опасных для уже устаревших устройств и систем, работающих с неактуальными версиями антивирусного ПО.

 CoinMiner не первый в своем роде. Ранее майнер Adylkuzz уже использовал EternalBlue для заражения. При этом CoinMiner всё ещё является одним из немногих безфайловых майнеров криптовалют.

 

Securitylab

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